Пенсионеры столицы и области получат выплаты за январь 29 и 30 декабря

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Пенсионерам Москвы и Московской области, которые в период с 1-е по 9-е число каждого месяца получают выплаты с помощью кредитных организаций, выплатят пенсию за январь 29 и 30 декабря. Об этом заявили в пресс-службе Пенсионного фонда России в понедельник, 27 декабря.

— Пенсионерам Москвы и Московской области, получающим выплаты через кредитные организации с 1-е по 9-е число каждого месяца, денежные средства за январь 2022 года будут перечислены досрочно — 29 и 30 декабря 2021 года, — говорится в сообщении на официальном сайте фонда.

Накануне в ПФР напомнили, что жители российских сел могут получить прибавку к своей пенсии в размере 25 процентов. Перерасчет выплат осуществляется автоматически, поэтому обращаться в фонд нет необходимости. Также при подсчете общего стажа суммируется стаж работы в колхозах, совхозах и на других сельхозпредприятиях. Всего в данном списке числится около 500 специальностей.

Президент России Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции, которая состоялась в «Манеже» 23 декабря, отметил, что правительство должно выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции.