Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пенсионеры столицы и области получат выплаты за январь 29 и 30 декабря

Виктория Сикерина

Общество
Пенсионеры столицы и области получат выплаты за январь 29 и 30 декабря
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Пенсионерам Москвы и Московской области, которые в период с 1-е по 9-е число каждого месяца получают выплаты с помощью кредитных организаций, выплатят пенсию за январь 29 и 30 декабря. Об этом заявили в пресс-службе Пенсионного фонда России в понедельник, 27 декабря.

— Пенсионерам Москвы и Московской области, получающим выплаты через кредитные организации с 1-е по 9-е число каждого месяца, денежные средства за январь 2022 года будут перечислены досрочно — 29 и 30 декабря 2021 года, — говорится в сообщении на официальном сайте фонда.

Накануне в ПФР напомнили, что жители российских сел могут получить прибавку к своей пенсии в размере 25 процентов. Перерасчет выплат осуществляется автоматически, поэтому обращаться в фонд нет необходимости. Также при подсчете общего стажа суммируется стаж работы в колхозах, совхозах и на других сельхозпредприятиях. Всего в данном списке числится около 500 специальностей.

Президент России Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции, которая состоялась в «Манеже» 23 декабря, отметил, что правительство должно выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции.

Читайте также:
Московская область Москва Пенсии
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Избавим Америку от эйфории

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Все мнения
О проекте