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Движение поездов на Киевском направлении МЖД восстановили после остановки состава
Движение поездов на Киевском направлении МЖД восстановили после остановки состава
Движение поездов на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) восстановили после остановки грузового состава по техническим причинам. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного перевозчика в понедельник, 27 декабря.
— Движение поездов Киевского направления МЖД восстановлено, — говорится в сообщении.
До этого сообщалось, что проезд поездов по Киевскому направлению Московской железной дороги в столицу и область через станцию Бекасово-1 приостановили из-за остановки грузового состава.
Похожий инцидент произошел накануне в Москве. Тогда специалистам удалось возобновить движение поездов на участке Тушинская — Павшино Рижского направления МЖД после потери напряжения в контактной сети.
Новый график движения пассажирских и пригородных поездов на восьми направлениях Московской железной дороги (МЖД) ввели с 12 декабря. Так, количество составов дальнего следования МЖД увеличили на 3,3 процента. Обновленное расписание предусмотрело 19 пар двухэтажных поездов, в числе которых три пары транспортных средств из столицы в Чебоксары, Брянск и Оренбург через Самару.
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