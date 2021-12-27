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Движение поездов на Киевском направлении МЖД восстановили после остановки состава

Виктория Сикерина

Происшествия
Движение поездов на Киевском направлении МЖД восстановили после остановки состава
Фото: АГН Москва
Россия, Киевское направление Московской железной дороги, станция Бекасово-1 Карта всех событий

Движение поездов на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) восстановили после остановки грузового состава по техническим причинам. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного перевозчика в понедельник, 27 декабря.

— Движение поездов Киевского направления МЖД восстановлено, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что проезд поездов по Киевскому направлению Московской железной дороги в столицу и область через станцию Бекасово-1 приостановили из-за остановки грузового состава.

Похожий инцидент произошел накануне в Москве. Тогда специалистам удалось возобновить движение поездов на участке Тушинская — Павшино Рижского направления МЖД после потери напряжения в контактной сети.

Новый график движения пассажирских и пригородных поездов на восьми направлениях Московской железной дороги (МЖД) ввели с 12 декабря. Так, количество составов дальнего следования МЖД увеличили на 3,3 процента. Обновленное расписание предусмотрело 19 пар двухэтажных поездов, в числе которых три пары транспортных средств из столицы в Чебоксары, Брянск и Оренбург через Самару.

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