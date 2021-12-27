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Несколько трамваев задерживаются около станции метро «Тульская» по техническим причинам

Виктория Сикерина

Происшествия
Несколько трамваев задерживаются около станции метро «Тульская» по техническим причинам
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва
Россия, Москва, площадь Серпуховская Застава Карта всех событий

Несколько трамваев, которые следуют по транспортным маршрутам № 3, 16, 38, 39 и 47, задерживаются в районе Серпуховской заставы около станции «Тульская» столичного метрополитена по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 27 декабря.

В ведомстве отметили, что изменения в графике движения связаны с повреждениями контактной сети.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в сообщении.

Похожий инцидент произошел накануне на востоке Москвы. Тогда трамваи № 2, 13, 36 задерживались на Открытом шоссе по техническим причинам. По маршрутам трамваев были запущены автобусы. При этом для проезда по Открытому шоссе можно было воспользоваться автобусом № 3. В результате движение полностью восстановили.

В тот же день заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что новый трамвайный маршрут проложат от 3-й Владимирской улицы в район Ивановское вдоль шоссе Энтузиастов.

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