Газпром показал максимальный за пять лет суточный отбор газа из хранилищ РФ

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Российская энергетическая компания Газпром вывела отбор газа в сутки из подземных хранилищ страны на максимальный уровень за последнее пятилетие. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга в понедельник, 27 декабря.

Уточняется, что такая мера необходима для налаживания надежных поставок топлива потребителям в зимний сезон.

— Поставки газа российским потребителям из газотранспортной системы Газпрома достигали 1,656 миллиарда кубических метров в сутки, — отметили в пресс-службе.

С 22 декабря производственный комплекс холдинга работает на максимум. Причина этого — аномальные морозы. Так, например, в ночь с 25 на 26 декабря синоптики зафиксировали в Санкт-Петербурге температуру минус 23 градуса. Таких значений не наблюдалось в городе на протяжении минувших 19 лет, передает ТАСС.

Ранее Газпром опроверг обвинения в недостаточных объемах поставок природного газа европейским странам. Официальный представитель холдинга Сергей Куприянов объяснил, что компания готова поставлять газ дополнительно в рамках действующих долгосрочных контрактов. Он подчеркнул, что цена природного газа в этом случае значительно ниже спотовых цен.

27 декабря фьючерсные контракты на газ в Европе на открытии торгов опустились ниже 1200 долларов за тысячу кубометров.