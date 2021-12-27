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Мособлсуд вынес приговор по делу об убийстве спецназовца ГРУ

Иван Юминов

Происшествия
Мособлсуд вынес приговор по делу об убийстве спецназовца ГРУ
Фото: пресс-служба суда

Мособлсуд признал виновными фигурантов дела об убийстве спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в Красногорске в 2019 году. Об этом «Вечерней Москве» сообщила глава пресс-службы региональной прокуратуры Наталия Григорьева в понедельник, 27 декабря.

— Московский областной суд признал виновными Сергея Ходжаяна, Гамлета Айрапетяна, Гранта Айрапетяна в совершении преступлений по статьям «Убийство» и «Хулиганство» Нарека Степаняна, Сурена Маркосяна, Рудика Манукяна, Давида Егиазаряна, Саака Саакяна и Артура Акобяна по статье «Хулиганство», — рассказала представитель ведомства.

Суд установил, что в ночь с 1 на 2 июня 2019 года обвиняемые избили Владимира Данилова и Александра Сергеева. При этом Ходжаян нанес последнему удар ножом в область живота.

Белянкин попытался вмешаться в конфликт, но его также избили. Затем Ходжаян ударил спецназовца ножом в грудь, в результате чего тот умер.

Фигуранты дела получили сроки от 5 до 20 лет лишения свободы в колониях общего и строгого режимов.

До этого следователи завершили расследование дела против 59-летней женщины и пятерых мужчин, которые обвиняются в заказном убийстве. Женщина захотела организовать убийство своего сожителя из-за личной неприязни. Она уговорила своего сына помочь ей совершить данное преступление. В свою очередь молодой человек подговорил знакомого за денежное вознаграждение помочь ему убить сожителя своей матери.

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