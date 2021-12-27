Сергей Собянин сменил глав управ столичных районов Аэропорт и Сокол

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Северный административный округ, район Аэропорт Карта всех событий

Мэр столицы Сергей Собянин назначил новых глав управ районов Аэропорт и Сокол на севере города. Соответствующее распоряжение опубликовали на официальном сайте мэра Москвы в понедельник, 27 декабря.

Так, Алексей Борисенко занял пост главы управы района Аэропорт, а Антон Мещеряков — района Сокол.

Отмечается, что служебные контракты с ними заключили на срок полномочий мэра города, однако они не превышают предельного срока замещения указанной должности, установленного нормативными правовыми актами Москвы, говорится в сообщении.

Еще одни кадровые изменения произошли накануне в столичной системе здравоохранения. Новым директором московского городского Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) стала Ирина Урванова. Распоряжение об этом подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Также 9 декабря Ольгу Кириллову избрали председателем Московской городской избирательной комиссии. В заседании участвовали все 14 членов ведомства с правом решающего голоса, ранее назначенные мэром столицы Сергеем Собяниным и депутатами Мосгордумы. Кроме того, для выборов председателя, зампредседателя и секретаря комиссии была сформирована счетная комиссия.