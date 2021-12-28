Депутат Рады заявил о страхе Зеленского перед Кадыровым

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Депутат Рады Алексей Гончаренко сказал на своем YouTube-канале, что президент Украины Владимир Зеленский не стал отвечать на слова главы Чечни Рамзана Кадырова, потому что может до сих пор испытывать страх перед ним.

— Украина молчит. У нас же теперь Зеленский запретил всем комментировать внешнеполитическую ситуацию. По международной политике говорит он, премьер-министр и министр иностранных дел. У них как-то вот не до того, чтобы ответить Кадырову. Может это у Зеленского там по-прежнему еще есть тот страх, он же там когда-то еще и извинялся перед Кадыровым, — заявил депутат.

Ранее глава Чечни сказал, что если Зеленский продолжит проводить враждебную политику по отношению к России, то Украину нужно будет присоединить к РФ.

Зеленский в 2018 году дал интервью Дмитрию Гордону, в котором рассказал о деталях конфликта с Кадыровым, после которого ему пришлось извиняться. По его словам, в одном из юмористических шоу были показаны кадры с плачущим чеченским лидером. Зеленский сообщил, что после реакции Кадырова на это видео он попросил прощения, так как в этом шоу «никого из представителей мусульманского мира не хотели обидеть».

Режиссеру Сокурову пообещали защиту в случае угроз. Президент России Владимир Путин даст указание правоохранительным органам обеспечить безопасность режиссера Александра Сокурова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он прокомментировал письмо, в котором народный артист России рассказал об угрозе жизни после спора с Путиным.

Сокуров обратил внимание на конфликт из-за передачи Чечне части территории Ингушетии в 2019 году, что вызвало массовые протесты местного населения. Сейчас организаторы волнений находятся под следствием. По словам режиссера, многие республики можно было бы «отпустить» из состава России с пожеланиями удачи «падишахам и всем, кто хотел бы начинать жить своей жизнью».