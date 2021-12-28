Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Депутат Рады заявил о страхе Зеленского перед Кадыровым

Юлия Курганова

Политика
Депутат Рады заявил о страхе Зеленского перед Кадыровым
Фото: president.gov.ua

Депутат Рады Алексей Гончаренко сказал на своем YouTube-канале, что президент Украины Владимир Зеленский не стал отвечать на слова главы Чечни Рамзана Кадырова, потому что может до сих пор испытывать страх перед ним.

— Украина молчит. У нас же теперь Зеленский запретил всем комментировать внешнеполитическую ситуацию. По международной политике говорит он, премьер-министр и министр иностранных дел. У них как-то вот не до того, чтобы ответить Кадырову. Может это у Зеленского там по-прежнему еще есть тот страх, он же там когда-то еще и извинялся перед Кадыровым, — заявил депутат.

Ранее глава Чечни сказал, что если Зеленский продолжит проводить враждебную политику по отношению к России, то Украину нужно будет присоединить к РФ.

Зеленский в 2018 году дал интервью Дмитрию Гордону, в котором рассказал о деталях конфликта с Кадыровым, после которого ему пришлось извиняться. По его словам, в одном из юмористических шоу были показаны кадры с плачущим чеченским лидером. Зеленский сообщил, что после реакции Кадырова на это видео он попросил прощения, так как в этом шоу «никого из представителей мусульманского мира не хотели обидеть».

Режиссеру Сокурову пообещали защиту в случае угроз. Президент России Владимир Путин даст указание правоохранительным органам обеспечить безопасность режиссера Александра Сокурова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он прокомментировал письмо, в котором народный артист России рассказал об угрозе жизни после спора с Путиным.

Сокуров обратил внимание на конфликт из-за передачи Чечне части территории Ингушетии в 2019 году, что вызвало массовые протесты местного населения. Сейчас организаторы волнений находятся под следствием. По словам режиссера, многие республики можно было бы «отпустить» из состава России с пожеланиями удачи «падишахам и всем, кто хотел бы начинать жить своей жизнью».

Читайте также:
Рамзан Кадыров Владимир Зеленский страхи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Детям дрессировка идет во вред

Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Новогодние мечтания

Все мнения
О проекте