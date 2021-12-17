«Знаю, что оскорбил»: режиссеру Сокурову пообещали защиту в случае угроз

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Президент РФ Владимир Путин даст указание правоохранительным органам обеспечить безопасность режиссера Александра Сокурова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он прокомментировал письмо, в котором народный артист России рассказал об угрозе жизни после спора с Путиным.

Как произошел инцидент

Неприятная ситуация произошла на заседании действующего при главе государства Совета по правам человека. Кинорежиссер раскритиковал внешнюю политику России, заявив, что на ее довольствии находятся такие территории, как Белоруссия, Южная Осетия, Абхазия. Плюс надо помогать Сирии.

Также он выразил мнение, что Северный Кавказ якобы становится мононациональным и русских там все меньше хотят видеть. Сокуров обратил внимание на конфликт из-за передачи Чечне части территории Ингушетии в 2019 году, что вызвало массовые протесты местного населения. Сейчас организаторы волнений находятся под следствием. По словам режиссера, многие республики можно было бы «отпустить» из состава России с пожеланиями удачи «падишахам и всем, кто хотел бы начинать жить своей жизнью».

Из-за этих слов между ним и президентом завязалась дискуссия. Владимир Путин живо отреагировал на высказывания и назвал их манифестом.

— Вы хотите превратить нас в Московию? Ну в НАТО так хотят сделать, — задавался вопросом глава государства.

Тонкий процесс

По его словам, в заявлении Сокурова содержатся «набор проблем и набор страхов, которые есть у какой-то части наших граждан». Он отметил, что по всей стране у нас около двух территориальных претензий и, прежде чем высказываться на эту тему публично, надо очень хорошо подумать. Поскольку для населения данные вопросы очень чувствительны и не так однозначны, как кажется на первый взгляд.

Отрицательно президент отнесся и к позиции о нахождении на довольствии у России Белоруссии. Слова об этом — неуважение к целому народу, находящемуся в составе Союзного государства.

— Это тонкий процесс, длительный, который требует исключительной компетентности и терпения, уважения к партнеру. По-другому мы ничего не добьемся. А добиваться мы можем одного: взаимопонимания и выстраивания таких отношений на взаимовыгодной основе, которые привели бы нас к повышению нашей общей конкурентоспособности и решению проблем, стоящих перед нашими народами. Поэтому здесь очень аккуратно нужно к этому относиться. Также и к тому, что мы должны поддерживать Кавказ. Кавказ — это часть Российской Федерации, — подчеркнул Путин.

Затем президент предложил Сокурову поговорить на эти темы отдельно и пригласил его в гости.

Проверить на экстремизм

Беседа вызвала неоднозначную реакцию в творческом сообществе и среди политиков. Одни посчитали, что режиссер имел право высказать свою точку зрения, другие подвергли позицию острой критике, назвав его «лицемером». В частности, особенно резко прокомментировал ситуацию глава Чечни Рамзан Кадыров.

— Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации! Точка! На месте компетентных органов я бы дал словам нигилиста Сокурова правовую оценку по факту антигосударственного и экстремистского характера. Не нравится мне эта продажная морда! — написал руководитель региона в своих социальных сетях.

Сам режиссер эти слова комментировать не стал, пояснив, что в СПЧ можно открыто обсуждать многие вопросы. Более того, в рамках такого формата это «уместно и необходимо». Правда, теперь он опасается уголовного преследования, но надеется, что президент этого не допустит. Беспокоят его также вопросы собственной безопасности.

Извиняться было не за что

Чуть позже Александр Сокуров написал письмо на имя главы СПЧ Валерия Фадеева с извинениями по поводу произошедшего. В нем он отметил, что сожалеет по поводу сказанных слов с учетом резонанса в национальной прессе, а также в административно-силовом блоке российских властей.

— Я всего-навсего гражданин и ремесленник своего цеха, преподаватель. Не владею дипломатическими навыками. Знаю, что оскорбил своим поступком, поведением многих членов совета. Приношу всем извинения, — написал режиссер.

В Кремле письмо вскоре прокомментировали, заявив, что не произошло ничего такого, что требовало бы каких-то извинений. А саму дискуссию назвали интересной.

— У собеседников (Путина и Сокурова — прим. «ВМ») оказались разные точки зрения на некоторые вопросы. Это нормально. Также мы убеждены, что тем более не произошло ничего, что может подвергнуть опасности жизнь господина Сокурова, — резюмировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.