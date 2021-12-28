Мужчину убило током в подъезде дома на востоке Москвы

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Россия, Москва, 1-я Владимирская улица Карта всех событий

Мужчина копался в электрощитке в подъезде и получил смертельный удар током.

Инцидент случился ночью во вторник, 28 декабря, на 1-й Владимирской улице.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента, сообщает РЕН ТВ.

2 декабря сообщалось, что восьмилетнего мальчика ударило током в фитнес-клубе на западе Москвы. Ребенка доставили в одну из городских больниц. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.

До этого сообщалось, что 1 декабря 12-летняя девочка застряла в углублении в земле у одного из домов по Дмитровскому шоссе. Самостоятельно выбраться у нее не получилось. Ребенка госпитализировали. По факту получения малолетней телесных повреждений проводится прокурорская проверка.