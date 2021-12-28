Мужчину убило током в подъезде дома на востоке Москвы
Мужчина копался в электрощитке в подъезде и получил смертельный удар током.
Инцидент случился ночью во вторник, 28 декабря, на 1-й Владимирской улице.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента, сообщает РЕН ТВ.
2 декабря сообщалось, что восьмилетнего мальчика ударило током в фитнес-клубе на западе Москвы. Ребенка доставили в одну из городских больниц. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.
До этого сообщалось, что 1 декабря 12-летняя девочка застряла в углублении в земле у одного из домов по Дмитровскому шоссе. Самостоятельно выбраться у нее не получилось. Ребенка госпитализировали. По факту получения малолетней телесных повреждений проводится прокурорская проверка.