Назван полезный для сосудов продукт

Фото: pixabay.com

Ученые сообщили, что включение в рацион лосося играет важную роль в борьбе с атеросклерозом.

Ведущий автор исследования Хильдур Арнардоттир рассказала, что в красной рыбе содержится много Омеги-3 и жирных кислот. Эти компоненты образуют молекулы, активирующие рецептор, который снижает воспаление и помогает справляться с хроническим заболеванием артерий.

— Жирные кислоты, Омега-3 могут помочь защитить от атеросклероза несколькими способами, в частности, уменьшив воспаление, которое является ключевым фактором, вызывающим заболевание, — рассказала медик.

Также лосось содержит витамины B6 и D, что делает его идеальным продуктом для диет. Употребление этой рыбы связывают с улучшением когнитивных способностей и снижением боли в суставах.

Диетолог Виктория Гудман советует для получения большого количества Омеги-3 стараться употреблять жирную рыбу два раза в неделю и каждый день включать в рацион авокадо, льняные семечки и оливковое масло, пишет издание Eat This, Not That.

Диетолог Гинзбург рассказал о пользе соленой рыбы. Доктор медицинских наук, диетолог сообщил, что полезнее всего будет морская и океаническая рыба. По его словам, горбуша богата йодом, витамином D, Омега-3, селеном, кобальтом и витамином B.