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Названы самые популярные автомобили у россиян в 2021 году

Юлия Курганова

Общество
Названы самые популярные автомобили у россиян в 2021 году
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Россияне в 2021 году отдавали предпочтение японским и корейским маркам, но самой популярной опять стала отечественная Lada. Такие данные следуют из исследования «СберАвто».

Так, машину Lada предпочитают 15 процентов покупателей, а ее наиболее популярными моделями являются Granta, Vesta и Kalina. Далее идут марки Hyundai с моделями Solaris и Creta и KIA с бестселлерами Rio, Sportage и Ceed.

Самой популярной моделью года стала Hyundai Solaris, потом следуют Lada Granta, KIA Rio, Ford Focus и Volkswagen Polo.

Отмечается, что в целом российские автолюбители отдают предпочтение азиатским маркам. Так, 20 процентов из всех сделок, которые были совершены через «СберАвто» в 2021 году, приходились на японские марки, 19 процентов — на корейские, 17 процентов — на российские, 15 процентов — на немецкие, по семь процентов — на китайские и французские.

При этом 18 процентов сделок пришлось на новые машины, а 72 процента — на подержанные. Лидирующие регионы по количеству кредитных сделок — Москва и Санкт-Петербург. Также в пятерку попали Екатеринбург, Новосибирск и Воронеж, передает РИА Новости.

Эксперты назвали топ-5 экономичных и надежных автомобилей в России. Они оценивали расход топлива машины, стоимость технического обслуживания, также специалисты учитывали, во сколько может обойтись возможный ремонт транспортного средства.

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