Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

СМИ назвали дату переговоров России и США по ситуации на Украине

Юлия Курганова

Политика
СМИ назвали дату переговоров России и США по ситуации на Украине
Фото: Минобороны РФ

Соединенные Штаты и Россия 10 января проведут переговоры, которые будут посвящены контролю над вооружениями и ситуации на Украине. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщает агентство France Presse со ссылкой на Белый дом.

— США и РФ проведут переговоры по контролю над вооружениями и Украине 10 января, — сказано в сообщении агентства, передает РИА Новости.

В Минобороны допустили возможность военного конфликта из-за провокаций НАТО. Заместитель главы Минобороны РФ Александр Фомин в понедельник, 27 декабря, заявил, что провокации НАТО возле российских границ с высокой вероятностью способны перерасти в вооруженный конфликт.

7 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

Читайте также:
Украина Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Детям дрессировка идет во вред

Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Новогодние мечтания

Все мнения
О проекте