СМИ назвали дату переговоров России и США по ситуации на Украине

Фото: Минобороны РФ

Соединенные Штаты и Россия 10 января проведут переговоры, которые будут посвящены контролю над вооружениями и ситуации на Украине. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщает агентство France Presse со ссылкой на Белый дом.

— США и РФ проведут переговоры по контролю над вооружениями и Украине 10 января, — сказано в сообщении агентства, передает РИА Новости.

В Минобороны допустили возможность военного конфликта из-за провокаций НАТО. Заместитель главы Минобороны РФ Александр Фомин в понедельник, 27 декабря, заявил, что провокации НАТО возле российских границ с высокой вероятностью способны перерасти в вооруженный конфликт.

7 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.