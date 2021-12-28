Появилась информация о состоянии пассажира упавшего в Удмуртии вертолета Ми-2

Фото: Минобороны РФ

Выживший при падении в Удмуртии вертолета Ми-2 пассажир находится в тяжелом состоянии. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщили в пресс-службе главы республики Александра Бречалова.

— По данным пресс-службы Минздрава Удмуртии, состояние выжившего пассажира тяжелое, стабильное, он в сознании. Госпитализирован в республиканскую клиническую больницу, — передает сообщение ведомства РИА Новости.

27 декабря вертолет Ми-2 совершил аварийную посадку в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Он проводил обследование нефтепровода. По предварительным данным, вертолет вылетел из Ижевска.

К месту падения выдвинулись спасатели. На борту находились два человека, они вышли на связь.

По факту инцидента проверку инициировали в СК. Командир вертолета сообщил о нештатной ситуации перед потерей связи. Следователи выехали на место инцидента с целью выяснения обстоятельств происшествия.

В понедельник, 28 декабря, спасатели обнаружили место падения вертолета. Он упал возле населенного пункта Чайковский в 80 километрах от Ижевска.

Известно, что пилот смог выйти на связь со спасателями и сообщить о произошедшем. По предварительной информации, Ми-2 попал в снежный вихрь, после чего рухнул в сугробы. Оба человека, которые находились на борту вертолета, переданы медикам.