Кинологи посоветовали поэтапно приучать собак к ранним прогулкам перед Новым годом

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Специалисты порекомендовали заранее и постепенно приучать собак к ранним прогулкам, чтобы не выходить с животным на улицу в новогоднюю ночь во время салюта. Такое мнение выразили в пресс-службе Российской кинологической федерации (РКФ) во вторник, 28 декабря.

В учреждении отметили, что лучше всего прогуляться с питомцем до 18:00-19:00 31 декабря.

Уточняется, что многие собаки убегают от хозяев именно в новогоднюю ночь. Их пугает шум от взрывов фейерверков и другие громкие звуки.

— У собаки более чувствительные к децибелам барабанные перепонки, поэтому несильный хлопок может очень сильно напугать животное. И опасность здесь не только в том, что собака испугается. Во-первых, это может сказаться на ее здоровье, а, во-вторых, питомец просто может вырваться и убежать, — заявили специалисты.

Также кинологи посоветовали владельцам четвероногих друзей заранее обратиться к ветеринару, чтобы исключить вероятность проблем со слухом. Салют может быть не единственной причиной нетипичного поведения или ухудшения состояния здоровья, пишет агентство городских новостей «Москва».

До этого в РКФ рассказали, что можно подарить собакам на Новый год, а от каких покупок лучше воздержаться.