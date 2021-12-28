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Отец девятилетней Тепляковой ответил на призыв приостановить ее обучение в МГУ

Евгений Белоусов

Общество
Отец девятилетней Тепляковой ответил на призыв приостановить ее обучение в МГУ
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Отец девятилетней студентки психфака МГУ Алисы Тепляковой Евгений ответил на предложение члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Александра Асмолова приостановить обучение девочки в университете.

Евгений Тепляков назвал слова Асмолова «призывом не учить детей».

— Мы будем защищать права семьи и детей всеми законными способами, — заявил он.

Тепляков особо подчеркнул, что не намерен прекращать контролировать весь процесс обучения дочери в вузе. Вопросы о продолжении девочкой сессии вызвали у отца негодование. Он назвал это «беззаконием» и нарушением неприкосновенности персональных данных несовершеннолетнего.

— В России стоит запрет на обучение детей. Вы не имеете права учить своих детей. То, что Алиса читает книжки, пытаются выставить как эксперимент, — цитирует Теплякова МК.

Днем ранее, 27 декабря, член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров сообщил, что МГУ может вполне легально отчислить девятилетнюю Алису Теплякову за неуспеваемость, если она действительно не справится с процессом обучения и будет получать неудовлетворительные оценки на экзаменах.

До этого в пресс-службе психфака МГУ рассказали, что при поступлении на факультет девятилетняя Алиса Теплякова не показала каких-либо выдающихся знаний, а за время учебы ни разу не посетила очные занятия.

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