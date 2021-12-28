Стилист рассказал, наряды каких цветов стоит выбрать для встречи Нового года

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Стилист Захар Гринов рассказал, как стоит одеться для встречи Нового года.

По словам эксперта, главный тренд Нового года — сдержанность и умеренность. Стилист перечислил самые модные цвета, которые подойдут для новогодних нарядов.

— Нейтральные бежевые, белые, молочные, песочные и мой любимый — желтый. Тигр живет на природе, а потому прекрасно подойдет и зеленый цвет! Тигр очень любит воду, потому все оттенки синего, голубого. А черный — классика! — отметил он в комментарии argumenti.ru.

Также стоит отдать предпочтение элегантному макияжу. Для теней стоит выбрать бежевые оттенки, можно дополнить их стрелками, тогда глаза станут более выразительными.

Что касается маникюра, то лучше выбрать классический френч. Не стоит использовать стразы, камни и слишком яркие цвета.

А вот с аксессуарами стилист советует быть смелее: сдержанный образ можно разбавить меховым клатчем или сумочкой, украшенной стразами. Но стоит помнить о чувстве меры и не использовать большое количество ярких деталей.

До этого модный эксперт рассказал, какие тренды появились в 2021 году.