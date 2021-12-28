Умер актер фильмов «Кортик» и «В июне 41-го» Виталий Быков

Фото: Ленфильм, 1954 год

В возрасте 80 лет скончался советский и белорусский актер Виталий Быков, известный по фильмам «Кортик», «Бронзовая птица» и «В июне 41-го». Об этом сообщается на сайте минского Национального академического драматического театра имени Горького.

— Его уход — тяжелая и невосполнимая утрата для всех нас. Театр и коллеги выражают свои искренние соболезнования друзьям и близким в связи с кончиной Виталия Михайловича, — говорится в сообщении.

Виталий Михайлович Быков родился 26 июня 1941 года в Даугавпилсе, в Латвии. Он закончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино в 1964 году. В 1977-м Быков стал работать в минском Национальном академическом драматическом театре им. М. Горького, где прослужил до самой смерти.

Виталий Быков снялся в таких фильмах, как «Кортик», «Бронзовая птица», «В июне 41-го», «Знак беды», «Наш бронепоезд», «Сон в руку, или Чемодан», «Репетитор» и «Мытарь». Также он появился в сериале «Каменская».