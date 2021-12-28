Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Умер актер фильмов «Кортик» и «В июне 41-го» Виталий Быков

Евгений Белоусов

Общество
Умер актер фильмов «Кортик» и «В июне 41-го» Виталий Быков
Фото: Ленфильм, 1954 год

В возрасте 80 лет скончался советский и белорусский актер Виталий Быков, известный по фильмам «Кортик», «Бронзовая птица» и «В июне 41-го». Об этом сообщается на сайте минского Национального академического драматического театра имени Горького.

— Его уход — тяжелая и невосполнимая утрата для всех нас. Театр и коллеги выражают свои искренние соболезнования друзьям и близким в связи с кончиной Виталия Михайловича, — говорится в сообщении.

Виталий Михайлович Быков родился 26 июня 1941 года в Даугавпилсе, в Латвии. Он закончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино в 1964 году. В 1977-м Быков стал работать в минском Национальном академическом драматическом театре им. М. Горького, где прослужил до самой смерти.

Виталий Быков снялся в таких фильмах, как «Кортик», «Бронзовая птица», «В июне 41-го», «Знак беды», «Наш бронепоезд», «Сон в руку, или Чемодан», «Репетитор» и «Мытарь». Также он появился в сериале «Каменская».

Белоруссия Смерть Актеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Детям дрессировка идет во вред

Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Новогодние мечтания

Все мнения
О проекте