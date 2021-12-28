Церемония прощания с писателем Альбертом Лихановым началась в Москве

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Прощание с писателем Альбертом Лихановым началось во вторник, 28 декабря, в здании Российского детского фонда.

Проститься с писателем собрались десятки желающих, среди которых члены его семьи, представители министерств и ведомств, писатели и режиссеры.

Гроб с телом писателя установлен в центре зала в окружении цветов. Возле него размещен портрет Лиханова и его награды.

Лиханов будет похоронен на Троекуровском кладбище, передает ТАСС.

Российский писатель Альберт Лиханов умер на 87-м году жизни. Позднее стало известно, что причиной смерти писателя оказался коронавирус.

Альберт Анатольевич Лиханов — русский писатель, общественный деятель, председатель общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» (ООБФ «РДФ»), академик Российской академии образования (РАО), член-корреспондент АПН СССР, автор книг, в которых затрагиваются поколенческие, моральные темы, лауреат множества литературных премий, кавалер ряда самых значимых государственных наград. Писатель родился 13 сентября 1935 года в городе Кирове.

Широкой публике Альберт Анатольевич был известен такими произведениями, как роман «Лабиринт», повести «Чистые камушки», «Обман» и «Солнечное затмение».