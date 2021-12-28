Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Церемония прощания с писателем Альбертом Лихановым началась в Москве

Евгений Белоусов

Общество
Церемония прощания с писателем Альбертом Лихановым началась в Москве
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Прощание с писателем Альбертом Лихановым началось во вторник, 28 декабря, в здании Российского детского фонда.

Проститься с писателем собрались десятки желающих, среди которых члены его семьи, представители министерств и ведомств, писатели и режиссеры.

Гроб с телом писателя установлен в центре зала в окружении цветов. Возле него размещен портрет Лиханова и его награды.

Лиханов будет похоронен на Троекуровском кладбище, передает ТАСС.

Российский писатель Альберт Лиханов умер на 87-м году жизни. Позднее стало известно, что причиной смерти писателя оказался коронавирус.

Альберт Анатольевич Лиханов — русский писатель, общественный деятель, председатель общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» (ООБФ «РДФ»), академик Российской академии образования (РАО), член-корреспондент АПН СССР, автор книг, в которых затрагиваются поколенческие, моральные темы, лауреат множества литературных премий, кавалер ряда самых значимых государственных наград. Писатель родился 13 сентября 1935 года в городе Кирове.

Широкой публике Альберт Анатольевич был известен такими произведениями, как роман «Лабиринт», повести «Чистые камушки», «Обман» и «Солнечное затмение».

Читайте также:
Москва Смерть Писатели
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Детям дрессировка идет во вред

Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Новогодние мечтания

Все мнения
О проекте