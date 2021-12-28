Косачев: Россия имеет право применять ВС при нападении на ее граждан за рубежом

Фото: Пресс-служба Совфеда

Несмотря на то, что Россия имеет право применять ВС при нападении на ее граждан за рубежом, она не намерена инициировать военную операцию против Украины. Об этом во вторник, 28 декабря, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

— Нет и еще раз нет, Россия не вынашивает планов по собственной воле осуществлять военную операцию в отношении Украины, — подчеркнул вице-спикер.

Он отметил, что Россия никогда первой ни на кого не нападала, а сам он не видит смысла в инициации военной операции против Украины. Косачев также выразил надежду, что подобное не осуществится и в дальнейшем. Однако он отметил нагнетание ситуации вокруг Донбасса. По его мнению, Украину подталкивают к решению этой проблемы военным путем.

— Причем провокаторы и внутри, и вовне Украины совершенно точно понимают, что в этом случае произойдет, — заметил Косачев.

Вице-спикер напомнил про цхинвальскую трагедию, после которой в России были внесены серьезные поправки в действующий федеральный закон «Об обороне». Десятая статья этого закона, напомнил Косачев, дает возможность оперативно использовать Вооруженные силы РФ за рубежом.

Одной из причин, по которым Россия может воспользоваться этим правом, Косачев назвал защиту ее граждан за рубежом, передает «Интерфакс».

До этого Косачев заявил, что США обвиняют Россию в желании восстановить Советский Союз, чтобы «заставить соперников оправдываться». Он отметил, что Москве не стоит вестись на такие уловки, тем более что они озвучиваются не самыми влиятельными в США людьми.