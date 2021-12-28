Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Стилизованный состав «Шахматы» запустили в столичном метрополитене

Виктория Сикерина

Город
Стилизованный состав «Шахматы» запустили в столичном метрополитене
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Тематический поезд «Шахматы» запустили на Сокольнической линии столичного метрополитена. Об этом стало известно во вторник, 28 декабря.

В торжественной церемонии принял участие гроссмейстер, заслуженный мастер спорта СССР Анатолий Карпов.

— Поезд будет курсировать по красной ветке в течение полугода. Поезд красочный, яркий, главное, чтобы пассажиры не пропускали свои остановки, изучая вагоны, — сказал спортсмен.

Уточняется, что каждый из вагонов состава посвящен истории шахмат, развитию игры в Советском Союзе и России, а также главным чемпионам по данному виду спорта. Помимо этого, поезд украсили материалы о шахматах в кино, искусстве, литературе и театре, передает ТАСС.

24 декабря праздничный поезд «Еж-3», который уже успел полюбиться жителям столицы, запустили на Таганско-Краснопресненской линии московского метро в преддверии Нового года. Тематический состав пятый год подряд выехал на маршрут.

До этого поезд, посвященный десятилетию офисов государственных услуг, начал курсировать в столичном метрополитене. Вагоны состава красного и бежевого цветов украсили фотографиями сотрудников центров МФЦ, а также рассказали пассажирам, как они попали в эту профессию.

Читайте также:
Транспорт шахматы Метро
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Детям дрессировка идет во вред

Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Новогодние мечтания

Все мнения
О проекте