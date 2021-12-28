Стилизованный состав «Шахматы» запустили в столичном метрополитене

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Тематический поезд «Шахматы» запустили на Сокольнической линии столичного метрополитена. Об этом стало известно во вторник, 28 декабря.

В торжественной церемонии принял участие гроссмейстер, заслуженный мастер спорта СССР Анатолий Карпов.

— Поезд будет курсировать по красной ветке в течение полугода. Поезд красочный, яркий, главное, чтобы пассажиры не пропускали свои остановки, изучая вагоны, — сказал спортсмен.

Уточняется, что каждый из вагонов состава посвящен истории шахмат, развитию игры в Советском Союзе и России, а также главным чемпионам по данному виду спорта. Помимо этого, поезд украсили материалы о шахматах в кино, искусстве, литературе и театре, передает ТАСС.

24 декабря праздничный поезд «Еж-3», который уже успел полюбиться жителям столицы, запустили на Таганско-Краснопресненской линии московского метро в преддверии Нового года. Тематический состав пятый год подряд выехал на маршрут.

До этого поезд, посвященный десятилетию офисов государственных услуг, начал курсировать в столичном метрополитене. Вагоны состава красного и бежевого цветов украсили фотографиями сотрудников центров МФЦ, а также рассказали пассажирам, как они попали в эту профессию.