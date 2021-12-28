Врачи рассказали о вреде традиционных новогодних блюд

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Врачи рассказали, какие продукты помогут сделать новогодний стол здоровым, а что, напротив, есть не стоит.

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Александра Ноев отметила, что традиционные новогодние салаты оливье и селедка под шубой могут стать причиной проблем со здоровьем.

— Радость от них сиюминутна. От таких гастрономических «возлияний» посреди ночи резко поднимется холестерин и сахар в крови. Будет оказана жесточайшая нагрузка на сердечно-сосудистую систему и желудочно-кишечный тракт, — пояснила она в комментарии ОСН.

Она посоветовала есть во время новогоднего застолья больше свежих овощей и фруктов. Для основного блюда стоит выбрать мясо курицы, утки, индейки или кролика.

Не стоит пить большое количество алкоголя, он усиливает аппетит.

Заведующая вторым терапевтическим отделением Московской областной больницы имени профессора Розанова Мария Колесникова добавила, что не стоит пробовать все блюда, которые стоят на новогоднем столе.

Кроме того, заправку для салатов стоит приготовить самостоятельно, смешав греческий йогурт с лимонным соком и травами.

До этого врач дала советы, как не нарушать режим питания в новогодние праздники.