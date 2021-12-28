Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врачи рассказали о вреде традиционных новогодних блюд

Ирина Игнатенко

Сюжеты: 

Еда Новый год — 2022
Общество
Врачи рассказали о вреде традиционных новогодних блюд
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Врачи рассказали, какие продукты помогут сделать новогодний стол здоровым, а что, напротив, есть не стоит.

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Александра Ноев отметила, что традиционные новогодние салаты оливье и селедка под шубой могут стать причиной проблем со здоровьем.

— Радость от них сиюминутна. От таких гастрономических «возлияний» посреди ночи резко поднимется холестерин и сахар в крови. Будет оказана жесточайшая нагрузка на сердечно-сосудистую систему и желудочно-кишечный тракт, — пояснила она в комментарии ОСН.

Она посоветовала есть во время новогоднего застолья больше свежих овощей и фруктов. Для основного блюда стоит выбрать мясо курицы, утки, индейки или кролика.

Не стоит пить большое количество алкоголя, он усиливает аппетит.

Заведующая вторым терапевтическим отделением Московской областной больницы имени профессора Розанова Мария Колесникова добавила, что не стоит пробовать все блюда, которые стоят на новогоднем столе.

Кроме того, заправку для салатов стоит приготовить самостоятельно, смешав греческий йогурт с лимонным соком и травами.

До этого врач дала советы, как не нарушать режим питания в новогодние праздники.

Читайте также:
Врачи Новый год салаты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Детям дрессировка идет во вред

Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Новогодние мечтания

Все мнения
О проекте