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Почти 30 тонн плазмы с антителами к COVID-19 заготовили в столице с начала пандемии

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Почти 30 тонн плазмы с антителами к COVID-19 заготовили в столице с начала пандемии
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Столичные специалисты заготовили порядка 27 тонн плазмы с антителами к коронавирусу с начала пандемии заболевания. Об этом рассказал главный внештатный трансфузиолог московского Департамента здравоохранения Андрей Буланов во вторник, 28 декабря, в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что свыше 21 тысячи заболевших COVID-19 получили указанные трансфузии.

Подготовкой плазмы с антителами к инфекции в настоящий момент занимаются семь медицинских учреждений в столице. При этом в 23 объектах здравоохранения делают переливание, подчеркнул Буланов.

— Она помогает не всем. Нужно четко выбрать, какую плазму взять и кому ее перелить, — цитирует слова эксперта агентство городских новостей «Москва».

В понедельник, 27 декабря, заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что препарат от коронавируса на основе антител в городе получили 1,2 тысячи пациентов. Она напомнила, что лекарственное средство начали применять еще летом 2021 года. С сентября его начали использовать на пациентах с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, с ноября — на детях.

Почти 30 тонн плазмы с антителами к COVID-19 заготовили в столице с начала пандемии
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