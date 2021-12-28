Тела мужчины и женщины обнаружили в съемной квартире в Люберцах

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Россия, Московская область, Люберцы, улица Кирова Карта всех событий

В подмосковных Люберцах обнаружили тела мужчины и женщины. Об этом стало известно во вторник, 28 декабря.

По данным РЕН ТВ, тело 34-летнего мужчины и его сожительницы нашли в съемной квартире на улице Кирова. Трупы лежали на кровати в странных позах. При первичном осмотре эксперты не выявили следов насильственной смерти.

Добавляется, что тела умерших направили на экспертизу. Обстоятельства смерти мужчины и женщины устанавливаются.

На прошлой неделе суд арестовал 43-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве жителя городского округа Химки. Преступление произошло вечером 4 ноября 2021 года в микрорайоне Клязьма-Старбеево в ходе конфликта с применением оружия. Во время стрельбы один из участников получил сквозное ранение и скончался на месте. Второй потерпевший выжил и был доставлен в больницу.

21 декабря в Москве задержали 31-летнего гражданина, также подозреваемого в убийстве в Химках. По данным следствия, мужчина имел личную неприязнь к погибшему.