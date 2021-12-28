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Попова предупредила о превращении коронавируса в сезонное заболевание

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Попова предупредила о превращении коронавируса в сезонное заболевание
Фото: Пресс-служба Госдумы

Коронавирус будет мутировать, а в настоящее время он становится сезонным. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 28 декабря.

— Вирус, конечно, будет мутировать, и будут новые штаммы. Из того, что говорят ученые, он уже проявляет сезонность, он становится сезонным, — рассказала главный санитарный врач.

COVID-19, как уточнила она, будет приходить в тот сезон, который выберет самостоятельно. В данный момент он проявляется осенью и весной, приводит слова Поповой РИА Новости.

22 ноября глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что пандемия COVID-19 закончится, когда необходимым количеством антител будут обладать 70–75 процентов населения. При таком сценарии, как уточнил он, эпидемический процесс будет «самозатухающим». Для достижения этого следует увеличить нынешние темпы вакцинации в три–четыре раза, заключил специалист.

21 декабря американский миллиардер Билл Гейтс заявил, что пандемия коронавируса может при «правильных» шагах завершиться в 2022 году. Людям неприятно, когда над ними нависает COVID-19 при наступлении праздничного сезона, уточнил он. При этом когда-нибудь, по его словам, пандемия закончится, а наступит это тем быстрее, чем лучше люди будут заботиться друг о друге, заключил предприниматель.

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