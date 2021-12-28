Путин призвал достичь 90-процентного уровня иммунитета к COVID-19 в России
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Президент России Владимир Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране должен достичь 90 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля во вторник, 28 декабря.
— Коллеги за рубежом уже стремятся к иммунизации на уровне 90 с лишним процентов, 90–95 процентов, — рассказал глава государства на неформальном саммите СНГ.
Лидер спросил у руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, какой уровень иммунитета в стране в настоящее время. Она ответила, что таковой составляет около 60 процентов, отмечается на сайте Кремля.
28 декабря Минздрав выпустил новую версию методических рекомендаций для лечения пациентов с коронавирусом. Документ разработан рабочей группой, в которую вошли ведущие российские эксперты в области инфекционных заболеваний, лабораторной диагностики, пульмонологии, медицинской реабилитации.
Рекомендации призваны обеспечить оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 по единым протоколам на всей территории страны. В новую версию документа включена информация об актуальных препаратах, также в ней актуализированы сведения об использовании препарата «Фавипиравир».