Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин призвал достичь 90-процентного уровня иммунитета к COVID-19 в России

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Путин призвал достичь 90-процентного уровня иммунитета к COVID-19 в России
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране должен достичь 90 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля во вторник, 28 декабря.

— Коллеги за рубежом уже стремятся к иммунизации на уровне 90 с лишним процентов, 90–95 процентов, — рассказал глава государства на неформальном саммите СНГ.

Лидер спросил у руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, какой уровень иммунитета в стране в настоящее время. Она ответила, что таковой составляет около 60 процентов, отмечается на сайте Кремля.

28 декабря Минздрав выпустил новую версию методических рекомендаций для лечения пациентов с коронавирусом. Документ разработан рабочей группой, в которую вошли ведущие российские эксперты в области инфекционных заболеваний, лабораторной диагностики, пульмонологии, медицинской реабилитации.

Рекомендации призваны обеспечить оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 по единым протоколам на всей территории страны. В новую версию документа включена информация об актуальных препаратах, также в ней актуализированы сведения об использовании препарата «Фавипиравир».

Читайте также:
Роспотребназор Владимир Путин Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Киберколхоз — дело добровольное

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Детям дрессировка идет во вред

Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Все мнения
О проекте