Путин призвал достичь 90-процентного уровня иммунитета к COVID-19 в России

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране должен достичь 90 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля во вторник, 28 декабря.

— Коллеги за рубежом уже стремятся к иммунизации на уровне 90 с лишним процентов, 90–95 процентов, — рассказал глава государства на неформальном саммите СНГ.

Лидер спросил у руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, какой уровень иммунитета в стране в настоящее время. Она ответила, что таковой составляет около 60 процентов, отмечается на сайте Кремля.

28 декабря Минздрав выпустил новую версию методических рекомендаций для лечения пациентов с коронавирусом. Документ разработан рабочей группой, в которую вошли ведущие российские эксперты в области инфекционных заболеваний, лабораторной диагностики, пульмонологии, медицинской реабилитации.

Рекомендации призваны обеспечить оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 по единым протоколам на всей территории страны. В новую версию документа включена информация об актуальных препаратах, также в ней актуализированы сведения об использовании препарата «Фавипиравир».