Психолог объяснила, как эффективно отдохнуть на новогодних каникулах

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Владимир Жириновский предложил отменить новогодние выходные в связи со скачком заболеваемости ковидом. Он считает, что эти дни лучше добавить к обычным 28 дням отпуска.

Анастасия Булгакова, психолог и Юрий Юденков, профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали о том, в чем плюсы и минусы выходных дней и какой в них смысл.

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Кому нужны новогодние каникулы

— Я не согласна с Владимиров Вольфовичем. Люди были в такой сумасшедшей гонке в течение года, дайте им отдохнуть. Что нужно сделать, чтобы сделать это эффективно? Надо выбрать диаметрально противоположную деятельность. Например, если ваша работа связана с физическим трудом, направьте себя на интеллектуальную деятельностью. И наоборот. Уходите в творчество, рисование, пение, если ваши будни связаны с цифрами и вычислениями. Тогда произойдет психологический перенастрой. Нужно пуститься в пляс и в песни. При этих действиях снимается мышечное напряжение, — сказала психолог.

Профессор Юрий Юденков отмечает, что от январских каникул экономика страны особенно не страдает, так как январь и август традиционно считаются малопроизводительными месяцами, а непрерывное производство не прекращает свою деятельность в этот период. Вместе с этим, эксперт предлагает сократить длину новогодних каникул, а неиспользованные дни прибавить к отпуску.

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