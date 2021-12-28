Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Стрелявший в больнице на Ставрополье был вооружен автоматом Калашникова

Иван Юминов

Происшествия
Стрелявший в больнице на Ставрополье был вооружен автоматом Калашникова
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Мужчина, открывший стрельбу в больнице в Ставропольском крае, был вооружен автоматом Калашникова. Об этом сообщили в краевом управлении Росгвардии во вторник, 28 декабря.

— (Стрельбу открыл — прим. «ВМ») мужчина 1985 года рождения, вооруженный охолощенным автоматом Калашникова, переделанным под стрельбу боевыми патронами, — говорится в сообщении.

Вневедомственная охрана прибыла на место инцидента спустя две минуты после срабатывания тревожной кнопки. Мужчина задержан, пострадавших в результате происшествия нет, отмечает ТАСС.

28 декабря сообщалось, что в Ставропольском крае сотрудник местной больницы ворвался в нее с оружием и устроил стрельбу. В помещение больницы зашел мужчина с ружьем, затем он открыл огонь, и вскоре был задержан.

Позже выяснилось, что стрельбу учинил один из врачей медучреждения. В момент происшествия он находился в нетрезвом состоянии.

Таким образом мужчина пытался выяснить отношения с женой, которая работает в той же больнице. В городской администрации сообщили, что конфликт имел бытовой характер.

Читайте также:
Ставропольский край Росгвардия Задержания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Киберколхоз — дело добровольное

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Детям дрессировка идет во вред

Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Все мнения
О проекте