Стрелявший в больнице на Ставрополье был вооружен автоматом Калашникова

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Мужчина, открывший стрельбу в больнице в Ставропольском крае, был вооружен автоматом Калашникова. Об этом сообщили в краевом управлении Росгвардии во вторник, 28 декабря.

— (Стрельбу открыл — прим. «ВМ») мужчина 1985 года рождения, вооруженный охолощенным автоматом Калашникова, переделанным под стрельбу боевыми патронами, — говорится в сообщении.

Вневедомственная охрана прибыла на место инцидента спустя две минуты после срабатывания тревожной кнопки. Мужчина задержан, пострадавших в результате происшествия нет, отмечает ТАСС.

28 декабря сообщалось, что в Ставропольском крае сотрудник местной больницы ворвался в нее с оружием и устроил стрельбу. В помещение больницы зашел мужчина с ружьем, затем он открыл огонь, и вскоре был задержан.

Позже выяснилось, что стрельбу учинил один из врачей медучреждения. В момент происшествия он находился в нетрезвом состоянии.

Таким образом мужчина пытался выяснить отношения с женой, которая работает в той же больнице. В городской администрации сообщили, что конфликт имел бытовой характер.