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Прокуратура взяла под контроль расследования конфликта у ТЦ на юго-западе Москвы

Полина Долганова

Происшествия
Прокуратура взяла под контроль расследования конфликта у ТЦ на юго-западе Москвы
Фото: МВД

Прокуратура Москвы взяла под контроль ход расследования инцидента, в ходе которого мужчину несколько раз ранили из травмата в столичном торговом центре. Об этом во вторник, 28 декабря, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 28 декабря по адресу улица Профсоюзная, 129а. В результате конфликта неизвестные предположительно из травматического оружия выстрелили несколько раз в своего оппонента и ранили его.

Пострадавший в результате нападения был доставлен в больницу. Нападавшие скрылись на автомобиле, правоохранители занимаются их розыском.

Накануне сообщалось, что охранник ресторана избил посетителя заведения в центре Москвы. Инцидент произошел в понедельник, 27 декабря, на улице Воздвиженке. Уточняется, что между посетителем и охранником ресторана произошла драка, в ходе которой клиент заведения получил телесные повреждения. Также в результате конфликта в ресторане оказалось разбито оборудование.

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