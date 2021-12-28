Мужчину несколько раз ранили из «травмата» в столичном ТЦ

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Профсоюзная улица, 129А Карта всех событий

Трое неизвестных произвели несколько выстрелов в мужчину из травматического оружия в ходе конфликта в торговом центре на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе городского ГУ МВД во вторник, 28 декабря.

— В 13:11 поступило сообщение о конфликте между гражданами по адресу: улица Профсоюзная, 129а. В результате конфликта неизвестные, предположительно из травматического оружия, выстрелили несколько раз в своего оппонента и ранили его, — говорится в сообщении.

Пострадавший в результате нападения был доставлен в больницу. Нападавшие скрылись на автомобиле, правоохранители занимаются их розыском, отмечает ТАСС.

26 декабря произошел похожий случай в ТЦ «Метрополис». Мужчина попытался украсть в магазине косметики духи. Злоумышленника задержали и предложили оплатить товар. В ответ на это мужчина начал угрожать гранатой.

Всех посетителей торгового центра срочно эвакуировали. Чуть позже в Сети появились видеозаписи эвакуации людей из «Метрополиса». Мужчине удалось скрыться.

По словам очевидцев, неизвестный кричал: «Я всех вас ненавижу!». Позднее в МВД сообщили, что принимают все меры для задержания злоумышленника. В ведомстве отметили, что пострадавших нет.