Полиция разыскивает угрожавшего охранникам торгового центра «Метрополис» мужчину

Фото: МВД

Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 16Ас4 Карта всех событий

МВД принимает все меры для задержания человека, который угрожал охранникам похожим на гранату предметом в торговом центре «Метрополис». Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщили в пресс-службе МВД России по Москве.

По предварительным данным, неизвестный мужчина пытался похитить товар. Охрана магазина задержала его, после чего неизвестный продемонстрировал охранникам предмет, похожий на гранату, и принялся угрожать. Затем он скрылся с места происшествия.

— В настоящее время на месте работает СОГ. Пострадавших нет. Принимаются меры к задержанию злоумышленника, — говорится в сообщении.

Торговый центр находится по адресу Ленинградское шоссе,16а, стр. 4.

IMG_2067.MP4 / Видео: Telegram / Новости Москвы

По данным источника «ВМ», неизвестный попытался украсть в магазине косметики духи. После того как мужчина начал угрожать, всех посетителей торгового центра «Метрополис» срочно эвакуировали. Чуть позже в Сети появились видеозаписи эвакуации людей из «Метрополиса» после сообщений о гранате у одного из посетителей.

По их словам, неизвестный кричал: «Я всех вас ненавижу!». По предварительным данным, никто не пострадал. Сотрудницы магазина пытались скрыться с места ЧП, однако все запасные выходы, по их словам, были закрыты.