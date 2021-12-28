Захарова отвергла намерения по возвращению к «железному занавесу»

Фото: МИД РФ

Россия не будет возвращаться к «железному занавесу» в отношениях с Западом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник, 28 декабря.

— Мы — нет. А что они уж у себя будут строить, наши западные партнеры, (неизвестно — прим. «ВМ»), — отметила Захарова в эфире телеканала «БелРос».

7 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

27 декабря заместитель главы Минобороны Александр Фомин заявил, что провокации НАТО около российских границ с высокой вероятностью способны перерасти в вооруженный конфликт. Примером подобных действий он назвал попытку британского эсминца Defender в июне проникнуть в территориальные воды России около Крыма. Интенсивность разведывательной авиации выросла более чем на 60 процентов в Черноморском регионе по сравнению с 2020 годом, заключил военный.