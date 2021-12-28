Депутат МГД: Статусом «Московская медсестра» отметят самых компетентных в профессии

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Статусом «Московская медсестра» и «Московский медбрат» наградят самых компетентных работников медицинской отрасли среднего звена. Об этом рассказала председатель комиссии столичного парламента по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева.

Она напомнила, что с 2017 года медработникам столицы начали присваивать почетный статус «Московский врач». Аналогичным образом недавно в городе появилось еще два таких же статуса, которые присваиваются сотрудникам сферы здравоохранения за добросовестную работу: «Московская медсестра» и «Московский медбрат».

— Считаю, что это совершенно правильное решение: работа медсестер и медбратьев не менее сложна, полна важнейших нюансов, а физически и психологически порой более тяжела, чем у врачей, — подчеркнула Картавцева.

Она также добавила, что почетный статус присуждается независимыми экспертами, специалистами департамента здравоохранения и представителями научных медорганизаций.

Статусы были созданы с целью мотивировать медработников совершенствовать свои компетенции и создавать золотой фонд кадров депздрава.

28 декабря почетные звания «Московская медицинская сестра» и «Московский медицинский брат» впервые присвоили двадцати столичным специалистам. Помимо свидетельства и нагрудных знаков, сотрудники получили возможность каждый месяц получать прибавку к заработной плате в размере 7,5 тысячи рублей.

В рамках присвоения звания медицинский персонал среднего звена прошел специализированные испытания. Обладатели статуса рассказали о своих эмоциях от получения награды, а также о профессиональной карьере.