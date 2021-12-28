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Собянин поздравил москвичей с наступающим Новым годом

Полина Долганова

Город
Собянин поздравил москвичей с наступающим Новым годом
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 28 декабря, поздравил жителей столицы с наступающим Новым годом.

В эфире программы «Наш город. Диалог с мэром» на телеканале «ТВ Центр» глава города пожелал москвичам уверенности в будущем и здоровья в новом году.

— И конечно, хочу пожелать здоровья. С Новым годом наступающим! — сказал Собянин.

Собянин также рассказал о традиции держать телефон рядом с собой в Новый год, чтобы включаться в решение городских проблем. Подобные ситуации происходят нечасто, но в любой Новый год достаточно мелких неприятностей, добавил он.

До этого глава города поздравил пожилых москвичей в преддверии новогоднего праздника.

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