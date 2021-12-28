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Собянин поздравил пожилых москвичей с наступающим Новым годом

Иван Юминов

Сюжет: 

Новый год — 2022
Город
Собянин поздравил пожилых москвичей с наступающим Новым годом
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил пожилых горожан в преддверии Нового года.

— От всего сердца поздравляю москвичей старшего поколения с наступающим Новым годом! Желаю вам здоровья, хорошего настроения и жизненной энергии, — написал глава города в Twitter.

28 декабря мэр также рассказал, что еще 50 новых центров «Московского долголетия» планируется открыть в городе в 2022 году. В этом году, по его словам, работает 20 таких клубов.

23 декабря проект «Московское долголетие» рассказал о главных успехах уходящего года. В 2021 году специалисты проекта успели провести 10 онлайн-мероприятий, три видеоэкскурсии, создать пять модных коллекций, снять фильм, а также возобновить очные занятия под открытым небом.

Кроме того, по словам заместителя руководителя московского департамента труда и социальной защиты населения Владимира Филиппова, более половины работников проекта в течение всего 2021 года информировали москвичей о вакцинации в разных районах города.

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