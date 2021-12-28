Собянин рассказал о профессиональной традиции в новогоднюю ночь

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о традиции держать телефон рядом с собой в Новый год, чтобы включаться в решение городских проблем.

— У меня традиция такая: поближе положить мобильный телефон и смотреть, чтобы не позвонил мне кто-нибудь — замы — и дрожащим голосом не сказал: «Сергей Семенович, у нас проблема», — рассказал глава города.

Подобные ситуации происходят нечасто, но в любой Новый год достаточно мелких неприятностей, добавил он. Собянин в эфире ТВЦ пожелал москвичам в 2022 году уверенности в завтрашнем дне.

28 декабря мэр также заявил, что в настоящее время в Москве фиксируется один из самых низких показателей заболеваемости COVID-19. Он также добавил, что, несмотря на все трудности, в городе продолжают реализовываться крупные инфраструктурные проекты, в том числе и в сфере здравоохранения.

Московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 3111 человек от коронавирусной инфекции. Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели 1 860 822 пациента. За последние сутки в Москве зарегистрировали 1705 новых случаев заболевания COVID-19. Число госпитализированных пациентов составило 705.