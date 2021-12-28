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Госдеп подтвердил дату переговоров с Россией о гарантиях безопасности

Иван Юминов

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Госдеп подтвердил дату переговоров с Россией о гарантиях безопасности
Фото: state.gov / Госдеп США

Переговоры между США и Россией о гарантиях безопасности состоятся 10 января 2022 года. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс во вторник, 28 декабря.

— Когда мы сядем за стол переговоров, мы, конечно, положим на него свои обеспокоенности. Думаю, что русские сделают то же, — рассказал дипломат.

При этом Вашингтон не намерен обсуждать вопросы партнеров и союзников без их присутствия, подчеркнул он. Стороны смогут добиться прогресса в одних областях, но в ряде других они не согласятся, что является сутью дипломатии, приводит слова Прайса РИА Новости.

7 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

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