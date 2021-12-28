Суд арестовал мужчину, который угрожал подорвать гранату в ТЦ

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Суд избрал в отношении 47-летнего мужчины, который угрожал подорвать гранату в торговом центре «Метрополис», меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 февраля следующего года. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Злоумышленнику предъявили обвинение по статье «Хулиганство», уточнили в ведомстве.

Инцидент произошел в торговом центре «Метрополис» 26 декабря. Один из посетителей украл в магазине косметики духи. Охранник попытался его задержать, однако нарушитель достал похожий на гранату предмет из кармана и начал угрожать. После мужчине удалось убежать в сторону метро. Источник сообщил, что в момент конфликта с охранником у хулигана в руках находился муляж гранаты.

В этот же день правоохранители задержали злоумышленника.