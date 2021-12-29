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Минздрав рассказал, когда можно планировать беременность после вакцинации

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Минздрав рассказал, когда можно планировать беременность после вакцинации
Фото: Pexels

При планировании беременности должно пройти не менее 28 дней после введения первой дозы вакцины от COVID-19. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщили в пресс-службе Минздрава Российской Федерации.

В ведомстве также отметили, что вакцинация от коронавирусной инфекции является важной частью на этапе планирования беременности.

— Считается, что планирование беременности возможно уже через 28 дней после введения первого компонента вакцины, иначе говоря, в срок, когда формируется защитный иммунитет против коронавирусной инфекции, — следует из сообщение, пишет ТАСС.

Кроме этого, в министерстве подчеркнули, что на сегодняшний день отсутствуют данные о негативном влиянии отечественных вакцин от коронавирусной инфекции на женскую и мужскую репродуктивную систему. Однако пресс-служба напомнила о том, что сам COVID-19 может плохо сказываться на репродуктивном здоровье человека.

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Во вторник, 28 декабря, врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, когда стоит сходить на прививку во время новогодней недели, а в какие дни лучше отложить вакцинацию.

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