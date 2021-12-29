Минздрав рассказал, когда можно планировать беременность после вакцинации

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При планировании беременности должно пройти не менее 28 дней после введения первой дозы вакцины от COVID-19. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщили в пресс-службе Минздрава Российской Федерации.

В ведомстве также отметили, что вакцинация от коронавирусной инфекции является важной частью на этапе планирования беременности.

— Считается, что планирование беременности возможно уже через 28 дней после введения первого компонента вакцины, иначе говоря, в срок, когда формируется защитный иммунитет против коронавирусной инфекции, — следует из сообщение, пишет ТАСС.

Кроме этого, в министерстве подчеркнули, что на сегодняшний день отсутствуют данные о негативном влиянии отечественных вакцин от коронавирусной инфекции на женскую и мужскую репродуктивную систему. Однако пресс-служба напомнила о том, что сам COVID-19 может плохо сказываться на репродуктивном здоровье человека.

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