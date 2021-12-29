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Автобусы с новогодней символикой начали курсировать в Подмосковье

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Новый год — 2022
Общество
Автобусы с новогодней символикой начали курсировать в Подмосковье
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Подмосковье начали курсировать более 200 автобусов АО «Мострансавто», украшенных к Новому году. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Пассажиров будут перевозить водители в костюмах Дедов Морозов, а увеличат новогоднее настроение — ели и разноцветные гирлянды, которые украсят здания авто- и железнодорожных станций и вокзалов Московской области. Также праздничные ели появились на станциях Московских центральных диаметров.

— Перевозчики Подмосковья украсили автобусы, электропоезда, станции и вокзалы к Новому году. Более 200 автобусов Мострансавто с новогодней символикой можно встретить на маршрутах в Балашихе, Реутове, Коломне, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

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Недавно «Вечерняя Москва» писала о том, что Дед Мороз и Снегурочка в шести городах Подмосковья поздравят пассажиров с Новым годом на станциях и автовокзалах Мострансавто. Также стало известно, что первые пять человек, которых герои встретят на станциях, получат уникальные карты «Тройка».

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