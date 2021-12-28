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Дед Мороз и Снегурочка поздравят пассажиров на автовокзалах Мострансавто

Георгий Соланович

Сюжет: 

Новый год — 2022
Город
Дед Мороз и Снегурочка поздравят пассажиров на автовокзалах Мострансавто
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Дед Мороз и Снегурочка в шести городах Подмосковья поздравят пассажиров с Новым годом на станциях и автовокзалах Мострансавто. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В рамках новогодней акции сказочные персонажи путешествуют на празднично украшенных «санях» — на автобусе марки «Луидор». Путешествие продлится с 28 по 30 декабря. За это время Дед Мороз и Снегурочка посетят автовокзалы в Ногинске, Павловском Посаде, Орехово-Зуеве, Чехове, Домодедове и Подольске.

Уточняется, что первые пять человек, которых герои встретят на станциях, получат уникальные карты «Тройка». Всем остальным пассажирам достанутся наклейки Мострансавто с главным символом 2022 года, передает агентство городских новостей «Москва».

Оплата проезда с помощью карты «Тройка» стала доступна во всех автобусах Московской области. В настоящий момент в регионе насчитывается более четырех тысяч транспортных средств. Они перевозят пассажиров по более чем 1,2 тысячи городским, пригородным и междугородним маршрутам.

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