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ВОЗ объяснила задержку признания вакцины «Спутник V»

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
ВОЗ объяснила задержку признания вакцины «Спутник V»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Длительный процесс признания ВОЗ российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» связан с проверкой технологических процессов. Об этом в пятницу, 28 декабря, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

— Для включения в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях организация запрашивает данные об безопасности и эффективности препарата, а также документацию по технологии производства, — объяснила она в беседе с RT.

Кроме этого, Харрис добавила, для того, чтобы вакцина была признана ВОЗ, необходимо выяснить все подробности и провести инспекцию. Также она сказала, что другие регуляторы работают по аналогичной процедуре.

В пятницу, 17 декабря, ВОЗ рекомендовала для экстренного применения вакцину от COVID-19 Covovax, которую производят в Индии. Отмечается, что препарат производят по лицензии американской компании Novavax.

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В четверг, 16 декабря, руководитель Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге предположил, что российский препарат для вакцинации от коронавирусной инфекции «Спутник V» могут одобрить во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в первом квартале следующего года.

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