Россия предлагает заключить соглашение о международном управлении интернетом

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Замглавы Министерства иностранных дел Российской Федерации Олег Сыромолотов сообщил, что Россия предлагает заключить соглашение о международном регулировании управления интернетом.

Он отметил, что РФ выступает за интернационализацию управления сетью интернет и равноправное участие государств в этом процессе.

— Соглашение окажется эффективным только при условии его принятия всеми государствами, — подчеркнул Сыромолотов в интервью РИА Новости.

Кроме этого, он добавил, что данную проблематику обсуждают в рамках Международного союза электросвязи. Россия принимает в нем активное участие, включая в работе всех без исключения исследовательских комиссий и рабочих групп МСЭ.

В мае Олег Сыромолотов сообщил, что предложение Москвы по созданию универсальной системы депонирования ключей шифрования от мобильных приложений позитивно воспринято зарубежными партнерами. Инициатива ФСБ России подразумевает депонирование ключей шифрования от приложений для оперативного доступа к данным правоохранительных органов.