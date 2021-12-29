Почти 170 животных удалось вернуть хозяевам с помощью сервиса по поиску питомцев

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Сервис для поиска пропавших животных работает в Москве год. За это время удалось вернуть хозяевам 167 кошек и собак. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий в среду, 29 декабря.

Сервис работает на портале mos.ru. Здесь горожане могут обмениваться сведениями о потерянных или найденных любимцах.

— Онлайн-сервисом могут воспользоваться не только владельцы животных, но и неравнодушные москвичи, желающие помочь в поисках. Например, если на улице встретилось животное, которое кажется домашним, его можно сфотографировать и загрузить фото с описанием питомца в сервис. Чтобы просматривать объявления, регистрироваться на портале не нужно. Учетная запись понадобится для публикации сообщения или просмотре контактов авторов объявлений, — отметили в ведомстве.

Так, на данный момент в сервисе опубликовано 82 активных объявления. Еще 37 заявлений москвичи прикрепили о находке животных и 45 — об их пропаже.

Среди кошек чаще всего пропадают мейн-куны, шотландские вислоухие, сфинксы, бенгальские и сибирские, а среди собак: бигли, корги, джек-рассел-терьеры, шиба-ину, шпицы, лабрадоры, сибирские хаски и чихуа-хуа, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Специалисты Российской кинологической федерации порекомендовали заранее и постепенно приучать собак к ранним прогулкам, чтобы не выходить с животными на улицу в новогоднюю ночь во время салюта.