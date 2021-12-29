Столичный Центр медицины катастроф совершил свыше 170 тысяч выездов за 30 лет работы
Центр медицины катастроф Москвы за 30 лет работы отреагировал более чем на 170 тысяч вызовов. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 29 декабря.
Она отметила, что в 2021 году медучреждение празднует 30-летие создания. Основная его задача — стать единым штабом всей городской системы здравоохранения в случае внештатных ситуаций.
— Именно в Центре экстренной медицинской помощи (ЦЭМП) стекаются данные обо всех серьезных ЧП в городе. На связи все — полиция, МЧС, экстренные службы. Бригады Центра медицины катастроф выезжают на вызовы на массовые дорожно-транспортные происшествия, техногенные происшествия, крупные пожары и другие нестандартные, кризисные или чрезвычайные ситуации, — заявила заммэра.
Ракова добавила, что сотрудники ЦЭМП регулярно выступают спикерами на профессиональных форумах и научных конференциях, а также обмениваются опытом с коллегами.
В настоящий момент штат Центра насчитывает более 200 специалистов, передает агентство городских новостей «Москва».
До этого руководитель столичного департамента строительства города Рафик Загрутдинов сообщил, что подстанцию скорой медицинской помощи в Щербинке введут в эксплуатацию в 2022 году.