Столичный Центр медицины катастроф совершил свыше 170 тысяч выездов за 30 лет работы

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Центр медицины катастроф Москвы за 30 лет работы отреагировал более чем на 170 тысяч вызовов. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 29 декабря.

Она отметила, что в 2021 году медучреждение празднует 30-летие создания. Основная его задача — стать единым штабом всей городской системы здравоохранения в случае внештатных ситуаций.

— Именно в Центре экстренной медицинской помощи (ЦЭМП) стекаются данные обо всех серьезных ЧП в городе. На связи все — полиция, МЧС, экстренные службы. Бригады Центра медицины катастроф выезжают на вызовы на массовые дорожно-транспортные происшествия, техногенные происшествия, крупные пожары и другие нестандартные, кризисные или чрезвычайные ситуации, — заявила заммэра.

Ракова добавила, что сотрудники ЦЭМП регулярно выступают спикерами на профессиональных форумах и научных конференциях, а также обмениваются опытом с коллегами.

В настоящий момент штат Центра насчитывает более 200 специалистов, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого руководитель столичного департамента строительства города Рафик Загрутдинов сообщил, что подстанцию скорой медицинской помощи в Щербинке введут в эксплуатацию в 2022 году.