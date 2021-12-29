Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Посольство РФ ответило Госдепу на призыв освободить двух осужденных американцев

Полина Долганова

Политика
Посольство РФ ответило Госдепу на призыв освободить двух осужденных американцев
Фото: Вечерняя Москва

Российское посольство в США отреагировало на призыв Госдепартамента Штатов освободить из-под заключения Пола Уилана и Тревора Рида. По мнению российского ведомства, оба американца совершили серьезные преступления, в отличие от тех россиян, которые нередко оказываются под стражей в Америке по надуманным делам.

Публикацию с соответствующей реакцией на пост пресс-секретаря госдепартамента Неда Прайса в Twitter дипмиссия сопроводила хештегами в поддержку осужденных Константина Ярошенко, Романа Селезнева и Виктора Буту, которые отбывают наказание в тюрьмах США.

— Позвольте напомнить пресс-секретарю госдепартамента о том, что, в отличие от россиян, которых США зачастую задерживают и осуждают по надуманным предлогам, П. Уилан и Т. Рид были арестованы при совершении серьезных преступлений, — говорится в сообщении.

О задержании американца Пола Уилана в Москве стало известно в 2018 году. Суд приговорил его к шестнадцати годам лишения свободы за шпионаж. В июне 2021 года стало известно, что Уилан обратился к президенту Соединенных Штатов Джо Байдену с просьбой посодействовать его возвращению на родину.

23 июля американский Сенат принял резолюции с призывом освободить граждан США Пола Уилана, приговоренного в России к шестнадцати годам колонии строгого режима за шпионаж, и Тревора Рида, осужденного в РФ на девять лет колонии за нападение на сотрудников правоохранительных органов. Резолюции не являются нормативным документом — они лишь выражают позицию большинства сенаторов по какому-либо вопросу.

4 июня президент Владимир Путин заявил, что допускает возможность обмена заключенными между Россией и США. Отвечая на вопрос, планируют ли российские власти освободить заключенных в РФ американцев Тревора Рида и Пола Уилана, президент отметил, что знает о заключенных в России гражданах США. При этом глава государства подчеркнул, что «если сравнить это с числом российских граждан, которые находятся в тюрьмах США, эти цифры несопоставимы».

Читайте также:
Тюрьмы Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

101-й километр наших дней

Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Киберколхоз — дело добровольное

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Детям дрессировка идет во вред

Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Все мнения
О проекте