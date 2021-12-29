Посольство РФ ответило Госдепу на призыв освободить двух осужденных американцев

Фото: Вечерняя Москва

Российское посольство в США отреагировало на призыв Госдепартамента Штатов освободить из-под заключения Пола Уилана и Тревора Рида. По мнению российского ведомства, оба американца совершили серьезные преступления, в отличие от тех россиян, которые нередко оказываются под стражей в Америке по надуманным делам.

Публикацию с соответствующей реакцией на пост пресс-секретаря госдепартамента Неда Прайса в Twitter дипмиссия сопроводила хештегами в поддержку осужденных Константина Ярошенко, Романа Селезнева и Виктора Буту, которые отбывают наказание в тюрьмах США.

— Позвольте напомнить пресс-секретарю госдепартамента о том, что, в отличие от россиян, которых США зачастую задерживают и осуждают по надуманным предлогам, П. Уилан и Т. Рид были арестованы при совершении серьезных преступлений, — говорится в сообщении.

Let us remind to @StateDeptSpox that unlike Russians, who are often detained and convicted by 🇺🇸 under far-fetched pretext, P.Whelan and T.Reed were arrested while commiting serious crimes.#FreeYaroshenko #FreeBout #FreeSeleznyov pic.twitter.com/CINHwD6ip9 — Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) December 29, 2021

О задержании американца Пола Уилана в Москве стало известно в 2018 году. Суд приговорил его к шестнадцати годам лишения свободы за шпионаж. В июне 2021 года стало известно, что Уилан обратился к президенту Соединенных Штатов Джо Байдену с просьбой посодействовать его возвращению на родину.

23 июля американский Сенат принял резолюции с призывом освободить граждан США Пола Уилана, приговоренного в России к шестнадцати годам колонии строгого режима за шпионаж, и Тревора Рида, осужденного в РФ на девять лет колонии за нападение на сотрудников правоохранительных органов. Резолюции не являются нормативным документом — они лишь выражают позицию большинства сенаторов по какому-либо вопросу.

4 июня президент Владимир Путин заявил, что допускает возможность обмена заключенными между Россией и США. Отвечая на вопрос, планируют ли российские власти освободить заключенных в РФ американцев Тревора Рида и Пола Уилана, президент отметил, что знает о заключенных в России гражданах США. При этом глава государства подчеркнул, что «если сравнить это с числом российских граждан, которые находятся в тюрьмах США, эти цифры несопоставимы».