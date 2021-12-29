Финансовый консультант рассказала, как не остаться с пустыми карманами после праздников

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Как провести выходные весело и при этом не остаться с пустыми карманами после новогодних каникул рассказала финансовый консультант Наталья Шумакова.

Она отметила, что необходимо четко определить, какую сумму вы готовы потратить на подарки, чтобы остались средства на жизнь после новогодних каникул. Стоит просчитать примерный бюджет дня. Это позволит легче сориентироваться при построении планов.

Также стоит заранее отложить деньги на обязательные платежи: услуги ЖКХ, кредиты, аренда жилья, транспорт и прочее.

Оставшуюся сумму можно потратить, и сделать это наиболее эффективно поможет план развлечений и мероприятий в каникулы, отметила эксперт.

— Надо только заранее просмотреть, какие мероприятия вы хотите посетить: что будет платное, что бесплатное. Если на платные развлечения не хватает суммы, спланируйте бесплатные развлечения, — отметила Шумакова в комментарии ФАН.

Так, например, с друзьями можно встретиться не в ресторане, а собраться у кого-то дома и пусть каждый принесет свое коронное блюдо.

Эксперт не советует брать кредит или использовать кредитную карту, чтобы весело провести праздники. Иначе в начале года придется расплачиваться за эмоции из прошлого.

Также Наталья Шумакова посоветовала, по возможности, начинать откладывать денежные средства на новогодние праздники заранее, чтобы собрать определенную сумму.

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