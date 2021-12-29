«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за гололедицы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

«Желтый» уровень погодной опасности ввели в Москве и Подмосковье из-за гололедицы. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра РФ в среду, 29 декабря.

Период предупреждения будет действовать в столичном регионе до 22:00 30 декабря, говорится в сообщении.

В среду, 29 декабря, в столичном регионе ожидаются облачная погода и небольшой снег. Также на дорогах будет наблюдаться гололедица. В Москве днем столбики термометров покажут до минус десяти градусов, а ночью они опустятся до минус 15 градусов. Также в этот день ожидается юго-восточный ветер. Его скорость будет составлять 6–11 метров в секунду.

Также столичных автомобилистов предупредили о затрудненном транспортном движении в городе вечером 29 декабря. Поток машин существенно увеличился из-за приближающихся новогодних праздников и неблагоприятных для дорожной безопасности погодных условий.

29 декабря научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что рекордное число опасных погодных явлений наблюдали в России с начала 2021 года. Их количество составило 1155, что на 155 единиц опередило уровень 2020 года.