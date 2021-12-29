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Эксперт назвала возможный размер ключевой ставки в 2022 году

Ирина Игнатенко

Экономика
Эксперт назвала возможный размер ключевой ставки в 2022 году
Фото: Вечерняя Москва

Ключевая ставка в следующем году может вырасти незначительно, примерно до 9 процентов. Такой прогноз озвучила руководитель направления «Фискальная политика» экономической экспертной группы Александра Осмоловская-Суслина.

По ее словам, рост будет напрямую связан с изменением инфляции.

— Если удастся ее притушить, наверное, Центробанк будет поднимать ставку, но будет поднимать ее не так сильно, не так часто, — отметила эксперт в комментарии «МИР 24».

Как точно изменится ставка, по словам эксперта сложно сказать в настоящее время. Многое зависит от того, как будет складываться ситуация с пандемией коронавируса, будут ли вливания денег в экономику страны правительством.

В текущем году Центробанк поднимал ключевую ставку семь раз. Она выросла с 4,5 процента до 8,5 процента. По словам эксперта, это связано с тем, что инфляция увеличилась практически в два раза, превысив целевые показатели.

До этого экономист Николай Переславский оценил вероятность высокой инфляции в России. По его словам, инфляция, скорее всего, пустится «вскачь» в случае серьезных геополитических потрясений или финансового кризиса.

Источник: mir24.tv

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