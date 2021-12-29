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В Минпромторге спрогнозировали замедление роста цен на автомобили

Полина Долганова

Общество
В Минпромторге спрогнозировали замедление роста цен на автомобили
Фото: Pexels

Рост цен на автомобили может замедлиться в 2022 году. Об этом в среду, 29 декабря, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

— Ожидаем, что темпы роста цен на автомобили в следующем году снизятся, — сообщил он.

До этого он озвучил, что цены на машины отечественного производства в уходящем году выросли на 5–8 процентов. Иномарки же стали стоит на 20 процентов дороже.

Такого роста цен на авто не наблюдалось с 2014 года, когда в России был кризис, отмечают специалисты «Автостата».

По данным Ассоциации европейского бизнеса, всего на текущий год в стране продали 1,4 миллиона машин, передает РИА Новости.

До этого автомобильный эксперт Сергей Зиновьев рассказал, что на рынке машин с пробегом Volkswagen Polo является одним из наиболее привлекательных вариантов с точки зрения надежности и цены. Но есть и другая модель, которую стоит рассмотреть для бюджетной покупки, — Skoda Octavia второго поколения.

Эксперт отметил, что придется покопаться в предложениях, чтобы найти действительно достойный вариант подержанного лифтбека чешской марки за 500 тысяч рублей.

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