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Замерзший в Дубне ребенок не дождался школьного автобуса и боялся опоздать в школу

Илья Ашуров

Происшествия
Замерзший в Дубне ребенок не дождался школьного автобуса и боялся опоздать в школу
Фото: Прокуратура по МО
Россия, Московская область, Дубна, улица Программистов Карта всех событий

Замерзший в Дубне 11-летний мальчик не дождался школьного автобуса, а затем мог сесть не в ту маршрутку. Об этом в среду, 29 декабря, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, в день пропажи погибшего видел на остановке его одноклассник. По словам последнего, мальчик не дождался спецтранспорта до школы и сел в маршрутку из-за страха опоздать на занятия. По предварительной информации, в какой-то момент школьник запаниковал и вышел из маршрутки, а после этого пошел в сторону реки, надеясь таким образом скорее добраться до места назначения.

Прокуратура по МО опубликовала кадры, на которых запечатлен мальчик в день пропажи. На них видно, как он уходит по снегу в сторону от проезжей части.

Видео: Прокуратура по МО

Утром 27 декабря школьник отправился на учебу на автобусе. Выйдя на остановке, мальчик пошел в сторону района Левого берега города Дубны. При этом ни до учебного заведения, ни до дома ребенок не дошел.

Тело ребенка было обнаружено без видимых признаков насильственной смерти рядом с рекой Южная Канава. Предполагается, что школьник скончался от обморожения.

В прокуратуре уточнили, что умершему мальчику было 11 лет.

Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

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